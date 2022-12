Arnoldo Mondadori | la fiction su Rai 1 | quante puntate sono? Trama e cast

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Torna, su Raiuno, la docu-, ovvero quel genere tramite cui si raccontano eventi o grandi personaggi che unisce alla ricostruzione tipica dellel’aggiunta delle testimonianze e di materiale di archivio.-I libri per cambiare il mondo, in onda mercoledì 21 dicembre 2022, racconta -come dice il titolo stesso- la vita di uno degli editori più importanti della Storia italiana. Ma daè composta lasu? La docu-è in realtà stata pensata come un film-tv della durata di circa 90 minuti, quindi è composta da una sola puntata, in onda in un’unica serata., ladella ...

la Repubblica

Michele Placido è Arnlodonel docufilm '- I libri per cambiare il mondo' , in onda mercoledì 21 dicembre in prima serata su Rai1 con la regia di Francesco Miccichè . La storia Tra ricostruzione, interviste e documenti d'...I PROGRAMMI IN CHIARO" I libri per cambiare il mondo, ore 21:25 su Rai 1 Michele Placido interpretain una docufiction. Mi casa es tu casa, ore 21:20 su Rai 2 ... Michele Placido è Arnoldo Mondadori: "Ecco cosa mi unisce al grande editore" C'è grande attesa per Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo, la docufiction che andrà in onda su Rai 1 mercoledì 21 dicembre, in prima serata, ...In prima serata la ricostruzione, le interviste e i documenti d’epoca che raccontano la storia professionale e privata del grande editore. Cast e trama ...