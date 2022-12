Arnoldo Mondadori | Il primo Natale o Wolverine? La tv del 21 dicembre

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 21su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “– I libri per cambiare il mondo”. Il racconto della grande storia imprenditoriale e umana di: l’infanzia segnata dalla deprivazione, gli esordi come ragazzo di bottega in una tipografia, l’incontro con la moglie Andreina Monicelli, infine la maturità e il successo come editore che inciderà nel rapporto con il figlio Alberto. Una storia che si intreccia con le vicende dell’intero Paese, dall’ultimo decennio dell’Ottocento passando per il ventennio fascista e la Seconda Guerra Mondiale, fino agli anni della ricostruzione e del boom economico con l’ideazione, nel 1965, degli Oscar, ma anche la realizzazione del sogno di una vita: portare nelle case ...

TorinoToday

, la fiction: quando inizia: la trama della fiction- I libri per cambiare il mondo è la docu - fiction prodotta da Anele in collaborazione con Rai ...Una docu - fiction frutto di collaborazioni La trama e il cast Perché è una serie da guardare Michele Placido interpreterànella docu - fiction '- I libri per cambiare il mondo' nella serie Rai sullo storico editore italiano in onda in prima serata il 21 Dicembre su Rai 1. Una docu - ... In onda la fiction "Arnoldo Mondadori" con Michele Placido: dove è stata girata a Torino Stasera in tv mercoledì 21 dicembre 2022 su Rai 1 andrà in onda il docu-film Arnoldo Mondadori – I Libri per cambiare il mondo. Unendo immagini di repertorio, interviste e ricostruzioni da fiction, il ...Michele Placido è stato una figura di spicco del cinema e della televisione italiana per oltre quattro decenni, vincendo numerosi premi e ...