Arnoldo Mondadori – I Libri per Cambiare il Mondo | la recensione | un docu-film per un self made man italiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ladi- Iperil: un po'e un po'mentario, Francesco Miccichè mette in scena la storia vera di un editore che ha cambiato la cultura. Protagonista Michele Placido. Un intreccio di linguaggi, un'unione di racconti: c'è la fiction, c'è ilmentario classico, c'è il reportage, ci sono le interviste e il materiale di repertorio. Alla fine, per brevità, potrebbe essere etichettato come-fiction, eppure- Iperil, è molto di più, e anzi scavalca il concetto di finzione per diventare un ritratto puntuale e onesto ...

Andrà in onda questa sera, mercoledì 21 dicembre 2022, su Rai1 il film- I libri per cambiare il mondo, con protagonista Michele Placido, che nella prima parte della pellicola è sostituito dal figlio Brenno: Michele, infatti, interpreta l'imprenditore ...La storia diè la storia di un "self made man". Figlio di un ciabattino di Ostiglia, costretto ad abbandonare la scuola quando aveva appena dieci anni, grazie ad una straordinaria visione ... ''Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo'' Tutto quello che c'è da sapere su Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo, a docu-fiction in onda su Raiuno ...La recensione di Arnoldo Mondadori – I Libri per Cambiare il Mondo: un po' film e un po' documentario, Francesco Miccichè mette in scena la storia vera di un editore che ha cambiato la cultura italian ...