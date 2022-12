Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo | la docu fiction stasera su Rai1

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Michele Placido è protagonista della- Iperil, in ondasu, che ripercorre la storia di uno dei più importanti editori italiani. Michele Placido ènelladal titolo- Iperil- una produzione Anele in collaborazione con Raiin ondasuin prima serata su. Lo show ripercorre la storia esemplare di uno dei più importanti pionieri dell'industria editoriale ...

Rai Storia

" I libri per cambiare il mondo" questa sera alle 21.35 su Rai 1 la docufiction che ripercorre la storia esemplare di uno dei più importanti pionieri dell'industria editoriale ..."Il compito dell'editore è quello di creare un mondo migliore", era solito dire. Ed è proprio a lui che la Rai ha dedicato una docufiction, la prima a raccontare tra finzione e testimonianze dal vero la storia di uno dei pionieri dell'editoria italiana . Un ... ''Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo'' Michele Placido è protagonista della docu fiction Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo, in onda stasera su Rai1, che ripercorre la storia di uno dei più importanti editori italiani.Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo: quante puntate, durata e quando finisce la docu-fiction su Rai 1. Le informazioni ...