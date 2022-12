Argentina | Scaloni la dedica ai tifosi | «Realizzato il vostro sogno»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lionel, commissario tecnico dell’, hato il trionfo in Coppa del Mondo aisudamericani Dopo la vittoria e la festa, Lionelscrive all’dopo la vittoria della Coppa del Mondo. El sueño de todos los argentinos se hizo realidad,eternamente agradecido, emocionado por verlos felices, Ustedes fueron el jugador número 12 https://t.co/XOBr8fAMb4— Lionel(@lio) December 21, 2022 IL MESSAGGIO – «Ildi tutti gli argentini si è avverato. Sono eternamente grato ed entusiasta di vedervi felici. Siete stati il nostro dodicesimo giocatore in campo» le parole del ct albiceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

