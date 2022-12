Argentina | nuovo sfottò del portiere Martinez | mostra un bambolotto con la faccia di Mbappé piangente

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ilargentino Emilianoprende diin giroEmilianocontinua a far parlare di sé: ilargentino, infatti, ha nuovamente preso di mira il calciatore della Francia Kyliannel corso dei festeggiamenti a Buenos Aires per la vittoria della Coppa del Mondo da parte dell’Albiceleste. Sul bus scoperto che per ore ha provato a farsi strada tra le vie della città invasa da milioni di tifosi festanti, infatti, il difensore dell’hato uncon incollata la foto di un Kylianaffranto sul viso.si era già reso protagonista di un gesto poco elegante fatto nel corso della premiazione come miglior ...