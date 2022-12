Argentina-Francia | Mbappé vero leader | discorso da brividi all’intervallo VIDEO

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La finale del Mondiale in Qatar traè stata una partita intensa e che resterà sicuramente nella storia. L’è andata in vantaggio per 2-0 con le reti di Messi e Di Maria, concludendo il primo tempo con un vantaggio considerevole. Negli spogliatoi il CT Didier Deschamps ha dato la scossa ai suoi giocatori ma ad attirare le attenzioni sono state le parole di. Le discours de Kylianà la mi-temps de France-Argentine capté par les caméras de TF1 !« C’est le match d’une vie, on ne peut pas faire pire ! » pic.twitter.com/OtrTMEJdJI— Hadrien Grenier (@hadrien grenier) December 20, 2022Finalescuote i compagni con unall’intervallo della finale del ...

ItaSportPress

Il gestaccio del portiere dell'Emiliano Martinez che dopo aver ricevuto il premio di miglior portiere del Mondiale si è ... a "Radio La Red", il gesto compiuto dopo la finale contro la...(Nushi Film - Georgia) - Most People Die on Sundays di Iair Said (Campo Cine -, Disparte ... Ikki Films -) - The Gang di Carol Rodríguez Colás (Fasten Films - Spagna) - The Last Summer ... Argentina-Francia da record anche su… WhatsApp: parola di Mark Zuckerberg Il portiere dell’Argentina aveva ricevuto il Guanto d’Oro ma da Parigi chiedono l'immediata revoca al massimo organo del calcio mondiale: il retroscena ...I mondiali in Qatar 2022 sono giunti al termine, dopo aver visto trionfare l’Argentina. In molti domenica hanno voluto fare un foto col campione del mondo Leo Messi ma c’è chi non c’è riuscito, come l ...