Argentina | festeggiamenti Mondiali | rubate le ruote a più di 100 macchine VIDEO

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Finiscono male per alcuni tifosi argentini idi massa per la vittoria dei2022 da parte di Messi e compagni. Con oltre quattro milioni di persone (circa il 10% di tutta la popolazione del paese) in strada a celebrare l’arrivo in patria dei campioni, alcuni ladri si sono dilettati a rubare ledi oltre 100come testimoniano queste incredibili immagini. Da capire se adesso i responsabili verranno individuati oppure no. Nel frattempo sono 18 i feriti accertati durante i: la maggior parte degli uomini finiti in pronto soccorso ha riportato traumi multipli dovuti a cadute da semafori, ponti o alberi. ILJajajaja la gente aparcando el coche para ir a donde se está celebrando el mundial en Buenos Aires y ...

