Argentina | dall' apoteosi al dramma | tifoso muore strozzato dalla bandiera

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La sfortuna non ha lasciato scampo a undella Seleccion, morto durante i festeggiamenti per la vittoria dell'. Lasventolata dal supporter sudamericano si è incastrata in una...

Ranking FIFA, ecco cosa è cambiato in classifica dopo il Mondiale vinto. E la posizione dell'Italia... Dopo la fine dei Mondiali di Qatar 2022, la classifica del Rankig FIFA ha subito importanti variazioni. Di seguito la classifica che vede l'...Per le strade della capitale dove era previsto il passaggio del pullman con la nazionale, ... Aníbal Fernández , ha fatto deviare la carovana che trasportava i campioni del mondo'... Argentina tornata a casa: che festa a Buenos Aires per i Mondiali Nonostante la tripletta nella finale dei Mondiali in Qatar Kylian Mbappè è stato pesantemente insultato. Dopo la sconfitta con l'Argentina sui social alcuni imbecilli hanno preso in giro l'attaccante ...