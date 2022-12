Argentina campione | Leo Messi | commossa lettera di dopo il Mondiale | “Questa Coppa è anche di Diego Maradona”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Leoin unala vittoria dell’alriassume a parole il proprio stato d’animo: “del mondo èdi”. Leoaver pubblicato attraverso i propri account social foto insieme allaha sceltodi mettere le proprie emozioni in parole attraverso un’emozionatein cui ha ricordato tutto il percorso e gli sforzi profusi per arrivare a mettere le mani sudel Mondo così bramata e desiderata e finalmente arrivata fra le sue braccia. “Da Grandoli alin Qatar ...

Tuttosport

In cui, come ha dimostrato l'del mondo, si possono esaltare le qualità magiche di Messi, senza però mortificare il lavoro e gli sforzi di Mac Allister, Enzo Fernandez o De Paul.BUENOS AIRES () - Ancora sopra le righe Emiliano Martinez , estremo difensore dell'del Mondo, grande protagonista della finale con la Francia . Dopo il gesto osceno al momento della premiazione come miglior portiere della competizione, l'estremo difensore dell'... Argentina campione, le ragazze del topless: "Chi vince festeggia come vuole" Martinez, portiere dell'Albiceleste, protagonista del successo sulla Francia, mette in imbarazzo il capitano, sfottendo il compagno di squadra della pulce con un ...Il 35enne forlivese è consulente personale di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e della nazionale sudamericana ...