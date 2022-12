Argentina campione del mondo | Papu Gómez lancia soldi ai tifosi | VIDEO

Tuttosport

I mondiali in Qatar 2022 sono giunti al termine, dopo aver visto trionfare l'. In molti domenica hanno voluto fare un foto coldel mondo Leo Messi ma c'è chi non c'è riuscito, come lo chef Salt Bae . Poco dopo il fischio finale della partita decisiva tra ...Alla vigilia della sfida contro il Liverpool negli ottavi della Coppa di Lega, Pep Guardiola ribadisce tutta la sua stima nei confronti di Messi, leader dell'in Qatar. "C'è chi ... Argentina campione, le ragazze del topless: "Chi vince festeggia come vuole" Argentina campione del Mondo, arriva il post di Simeone. L’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, festeggia la vittoria dell’Argentina ai Mondiali, nonostante la delusione di essere stato escluso da ...I mondiali in Qatar 2022 sono giunti al termine, dopo aver visto trionfare l’Argentina. In molti domenica hanno voluto fare un foto col campione del mondo Leo Messi ma c’è chi non c’è riuscito, come l ...