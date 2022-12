Arena di Verona nel caos tra scandali e cause di lavoro | sinistra e sigle chiedono a Tommasi un cambio al vertice Ma in mezzo c’è Sangiuliano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Grandi manovre in riva all’Adige per il controllo della gestione del più grande teatro lirico all’aperto del mondo, l’di. Affari e politica, bel canto e mancate tutele sindacali,e malavita si intrecciano intorno al passaggio di consegne incrociato tra il centrodestra e il centro. Nel 2018 l’allora sindaco Federico Sboarina indicò quale sovrintendente e direttore artistico la soprano Cecilia Gasdia, qualche mese prima capolista non eletta dei Fratelli d’Italia alle comunali. A Roma il ministro della Cultura era il dem Dario Franceschini. Adesso le parti si sono invertite. Il palazzo di piazza Bra è occupato dall’ex calciatore Damiano, eletto con una coalizione di centro, mentre al ministero, al posto dell’ex sempreverde Franceschini, c’è ...

L'Arena

Tutto il contrario dunque della bella storia di Paola, che L'ha raccontato due mesi fa , la donna down per la quale i condomini di Borgo Venezia hanno sborsato 10mila euro di tasca propria per ...Il profumo del muschio raccolto nei boschi alle pendici della Lessinia; per tempo: andava fatto seccare. La sensazione polverosa lasciata sulle mani dai grigi sacchetti di cemento: li si recuperava, ... Scappa alla vista degli agenti: 44enne arrestato con la droga Grandi manovre in riva all’Adige per il controllo della gestione del più grande teatro lirico all’aperto del mondo, l’Arena di Verona. Affari e politica, bel canto e mancate tutele sindacali, scandali ...Presentato il progetto di valorizzazione del frutto scaligero con un marchio che evidenzia il territorio e la qualità del prodotto ...