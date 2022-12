Apprensione per Pelé | i medici | «Condizioni peggiorate | il cancro sta progredendo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Peggiorano ledi salute di. A riferirlo sono stati idell’ospedale Albert Einstein di San Paolo dove il campione è ricoverato dal 30 novembre per un tumore al colon. Il– secondo il bollettino medico diffuso dai sanitari- «stacon disfunzioni a reni e cuore». Per questo, la leggenda del calcio «ha bisogno di maggiori cure per trattare l’insufficienza renale e cardiaca». A inizio dicembre in occasione dei Mondiali in Qatar,aveva mandato un messaggio su Instagram, invitando i brasiliani, impegnati il 5 dicembre scorso nell’ottavo di finale contro la Corea del Sud, non a preoccuparsi per lui, ma a lasciarsi «ispirare» da lui. «Guarderò la partita da qui all’ospedale e tiferò per ciascuno di voi. Siamo uniti in questo viaggio. Buona fortuna ...