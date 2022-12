Antonio Vasile | nuovo mandato al vertice di Aeroporti di Puglia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La giunta regionale pugliese ha nominato 4 dei 5 componenti di sua competenza ilconsiglio d’amministrazione didi. Sono stati confermati, che continuerà ad essere il presidente del Cda, e Rosa Maria Conte; le new entry sono Vania Romano e Ilaria Morga, quest’ultima ex assessora a Monopoli con il sindaco Angelo Annese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

quotidianodipuglia.it

... 42 st Biondi, 45 st Lucarelli Palazzolo : Nicotra, Menta (35 st Tafaro), Castrovilli,(43 ... Orecchio (CdT) Espulso : Menendez al 12 st (P) Corner : 0 - 5 - Recupero: 1 e 0 di 'Billè' ...01.45 "Aer Lingus, la più antica compagnia di bandiera irlandese, ha scelto per la prima volta la Puglia - ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia,Maria. Un accordo ... Aeroporti di Puglia, nuovo cda: Antonio Vasile confermato presidente, ci sono due new entry Cresce ancora l’offerta di Aeroporti di Puglia per la Summer 2023. La Compagnia irlandese di bandiera, Aer Lingus, infatti, ha ...“Aer Lingus, la più antica compagnia di bandiera irlandese, ha scelto per la prima volta la Puglia – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Un accordo importante per ...