Antonino fa piangere Giaele e la “minaccia” di raccontare la verità | “Se parlo fai una brutta figura” – VIDEO

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)hanno interrotto il loro rapporto d’amicizia? Dopo l’uscita di scena di Ginevra Lamborghini, rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip per una settimana, l’ex di Belen ha avuto un confronto con la De Donà.fae la “” dilanon si parlavano da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

Una lite molto accesa per Giaele e. Ma ancora la De Donà non sa che anche fuori c'è ... Poco dopo Dana è scoppiata ae si è lasciata consolare da Wilma Goich in camera. Qui è stata ...Dovessi vederla, io correrei da lei! ". Il parrucchiere di Cinecittà si farà vincere dalla nostalgia Lo scopriremo ben presto The postSpinalbese vuota il sacco: "Mi manca ... Antonino fa piangere Giaele e la “minaccia” di raccontare la verità - VIDEO Antonino fa piangere Giaele e la “minaccia” di raccontare la verità al GF Vip: “Se parlo fai una brutta figura”, ecco il video.Dopo la sua discussione con Antonino Spinalbese, Giaele De Donà si confida con Luca Onestini spiegandogli l’accaduto e ammettendo il suo dispiacere. Il VIP, dopo aver ascoltato il racconto della coinq ...