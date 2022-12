Antonella Fiordelisi | frase choc al GF Vip | «Senza di loro mi sarei suicidata»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)non sta vivendo un buon momento ed è sempre più sola nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti, la donna pare avere solamente il suo Edoardo Donnamaria, seppur con molti alti e bassi nellarelazione, e Luca Onestini dalla sua parte. Dopo la puntata di lunedì scorso la modella ha anche discusso fortemente con Edoardo Tavassi, con i due che sembrano ai ferri corti. Nelle ultime ore la ragazza ha ricevuto alcuni aerei per lei e per Edoardo Donnamaria da parte dei «Donnalisi», fan della coppia. E ciò che ha detto dopo ha scioccato davvero tutti.e la dichiarazione spiazzante: «dimi, non appena ha visto un ...

Fanpage.it

continua a stare al centro delle polemiche sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip . A criticare il comportamento assunto dalla giovane concorrente salernitana nei ...Durante la puntata di lunedì 19 dicembre, ad andare in nomination sono stati Oriana Marzoli ,, Sarah Altobello e Antonino Spinalbese. Il pubblico da casa è chiamato a decidere ... Antonella Fiordelisi bacchetta Edoardo: Quando passa l'aereo voglio essere baciata, tu non fai nulla Davide Donadei e Luca Salatino criticano il comportamento assunto da Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip.Sta facendo discutere molti telespettatori del Grande Fratello Vip, l’atteggiamento messo in campo da Micol Incorvaia. Gf Vip, Soleil Sorge opinionista per due puntate: ...