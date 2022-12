Antonella avverte Edoardo | “Cosa accade se mi lasci senza motivo”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)Fiordelisi mette in guardiaDonnamaria al GF Vip: le parole della showgirl Il rapporto traFiordelisi edDonnamaria prosegue navigando tra i soliti alti e bassi nella casa del GF Vip. Un legame che fuori dal loft di Cinecittà sta facendo molto chiacchierare, ma anche all’interno della casa non tutti sono convinti della bontà del rapporto tra i due vipponi. E nelle scorse ore un nuovo episodio avvenuto tra i due concorrenti del reality ha scatenato i social. Nella camera da letto del GF Vip,ha voluto mettere in guardia lo speaker romano su una eventuale separazione tra di loro: “Se tu mi dovessiareio mi vendico”. Parole che ovviamente hanno fatto non poco rumore, in particolar modo sui ...