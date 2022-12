Anticipazioni Uomini e Donne del 21 12 | un tronista abbandona il trono

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nella giornata odierna, 21 dicembre 2022, presso gli studi di Cinecittà si sono registrate le nuove puntate del dating show di canale 5, condotto da Maria De Filippi.ha visto ancora una volta l'unione dei tronisti delclassico con i protagonisti di quello over, ecco che cosa succederà nelle prossime puntate, vi riportiamo quanto segue.Over 21/12: Alessandro diviso tra Gemma e Paola, Gloria saluta Riccardo e volta pagina Colpi di scena nella registrazioneoggi, partendo dalOver che avuto protagonista Gemma Galgani, la quale ha liquidato prima Agostino dicendo che a lei non piace, per poi raccontare l'aperitivo che ha fatto con Alessandro. Si vede, infatti, l'esterna di ...

Anticipazioni Uomini e Donne del 21/12/22: Federico Dainese lascia il trono Oggi si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e dalle anticipazioni di Uominiedonnetronoclassicoeover apprendiamo che Federico Dainese ha lasciato il trono senza scelte.Nella registrazione di Uomini e Donne del 21/12: Federico Dainese ha abbandonato la trasmissione, Lavinia e Federico Nicotera non scelgono ancora ...