Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 21 dicembre?

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it., ladi21Demir è in pensiero perché la madre ha alzato un muro nei suoi confronti e decide quindi di tornare alla villa con Zuleyha e ...

ilsipontino.net

Altrediamara su Telegram .amara: Yilmaz affronta Demir e gli rivela di aver comprato la villa di Sermin Lediamara rivelano inoltre che Yilmaz verrà a sapere che Demir avrà cercato in tutti i modi ... Anticipazioni Terra Amara, cade nella trappola: adesso rischia la vita! Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al ...Trame dal 27 al 31 dicembre: Demir spara per sbaglio a Gulten, Fekeli e Hunkar vogliono far riappacificare i propri figli ...