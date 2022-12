Annalisa ce l’ha di “platino” | la FOTO che ti rapisce

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)infiamma il web non solo con il suo ultimo singolo, lacelebrativa è da perdere la testa! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Amata in tutta Italia per le sue doti canore ma anche per la sua bellezza che anno dopo anno ha colpito sempre di più. Parliamo diScarrone conosciuta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.