Anit | il lavoro del traslocatore non può essere svolto da pericolosi operatori improvvisati

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Far ottenere il riconoscimento della professionalità a un settore che troppe volte è oggetto di concorrenza sleale da parte disenza qualifiche e senza rispetto delle più elementari regole ...

CasertaWeb

... il consumo di carne di agnello in Italia nel 2021 è calato del 25%, ma ildi Animal ...drammatiche del trasporto di animali vivi con la bocciatura del report della Commissione d'inchiesta- ...AL TERMINE DELL'ARTICOLO IMMAGINI FORTI Animali trasportati vivi, ildella Commissionee la votazione del Parlamento Europeo La Commissione d'inchiesta per la protezione degli animali ... L'Esercito italiano con gli studenti del "Terra di Lavoro": primo posto ... Grande interesse lo scorso venerdì 2 dicembre, per la prima Assemblea Nazionale di ANIT, la neocostituita Associazione Nazionale Italiana Traslocatori, nella cornice dell’Hotel Diana di Roma, dove son ...