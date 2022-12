Anche gli squali sono abitudinari

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) - Alcune specie ditornano a riprodursi negli stessi luoghi per decenni e vivono più a lungo di quanto si pensasse in precedenza. E' quanto emerge da un report degli scienziati del New England Aquarium, che spiega come glinutricetornati nelle acque delle Dry Tortugas, a 100 chilometri da Key West, per accoppiarsi per 28 anni di fila. Hannoscoperto che la durata della vita deglisembra estendersi almeno fino ai 40 anni, anziché fino a 24 anni come si credeva in precedenza.