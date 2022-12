Anas | in gara due accordi quadro per manutenzioni da 400 milioni

Anas

Prosegue l'impegno dell'nell'aumentare la sicurezza della propria rete. Sulla Gazzetta ufficiale sono stati pubblicati due bandi di, dal valore totale di 400 milioni distribuiti su 10 lotti, per attivita' di ......Partirà entro fine anno laper affidare i lavori per la messa in sicurezza del tratto alla foce del torrente Argentina, nei Comuni di Riva Ligure e Taggia, nella parte compresa tra il ponte... ANAS: BANDO DA 45 MILIONI DI EURO COMPLETA SVILUPPO ... ROMA – Prosegue l’impegno Anas (Gruppo FS Italiane) nell’aumentare la sicurezza della propria rete. Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati 2 bandi di gara, per un totale di 400 ...(FERPRESS) – Roma, 21 DIC – Prosegue l’impegno Anas (Gruppo FS Italiane) nell’aumentare la sicurezza della propria rete. Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati 2 bandi di gara, per un totale d ...