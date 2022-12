Amici 22 | Angelina racconta il privato del papà Mango | “Le scelte che ha fatto”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Da quando è arrivata ad22,sta riscuotendo un grande successo. Tutti i docenti la adorano: Lorella Cuccarini e Arisa hannoa gara per averla nel proprio team e la cantante riesce sempre ad ottenere i migliori risultati. Ma ancora non si è aperta tanto. Nel daytime di oggi è stata la sua insegnante a farle fare un passo in più. Leggi anche: Dove vedere la replica di22 Il racconto delLorella Cuccarini ha mostrato alla cantante un video del padre ad, quando lei aveva solamente 5 anni. Era il lontano 2006 e di quel momento nel talent show di Maria De Filippi, la ragazza non ricorda niente. Ilè scomparso nel 2014 e il ricordo è in lei vividissimo perché avevano un rapporto ...

... Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors e, dalla scuola diMango, ...racconta gli insegnamenti più importanti del padre Mango: 'Si è dedicato a famiglia e musica' Tra le varie cose che l'insegnante di22, dopo il caos scoppiato , ha chiesto all'allieva ... Lorella Cuccarini le mostra un video di papà Mango, Angelina replica: "Figlia d'arte Spero di non dover più dimostrare niente" Torna il Capodanno Mediaset, che nel 2023 si terrà nella città di Genova e in diretta su Canale 5. Il Capodanno di Genova sarà “Capodanno in Musica” coprodotto in collaborazione con Mediaset e RadioMe ...Spunta un video di Mango ad Amici Nel corso del daytime di Amici 22 di oggi, martedì 20 dicembre, Angelina Mango è stata chiamata in sala ...