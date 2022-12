(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ha pubblicato lesul profilo e tanto è stato sufficiente per far andare ine la sua "T'", con quel "E adesso giura, adesso giura/ Adesso giura che non hai paura"...

Gazzetta del Sud

Sappiamo quanto hai sofferto negli anni per questo" Leo Messiuna gioia incontenibile: è sul ...messi mondiale qatar Articolo precedente Aurora Ramazzotti commenta il video della figlia di: ...Tiziano Ferro in lacrime a Verissimo, dalla depressione alla paternità: 'Da piccolo venivo sempre preso in giro' Tiziano Ferro si fa gladiatore per un viaggio con tanti amici, daa Vecchioni ... Ambra prova il balletto di "T'appartengo" e manda i social in tilt: il video delle prove «La mia piccola star!», scrive Tiziano Ferro a corredo di un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram nelle ultime ore e che ha riscosso tanto successo e commozione.Ambra Angiolini e il suo tormentone "T'appartengo" hanno reso felice una mamma ricoverata al San Raffaele di Milano per un brutto male. Il video che mostra Ambra e la mamma ...