Altea | benefici e controindicazioni

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Note sin dall'antichità, le virtù dell'sono innumerevoli: contrasta la tosse secca, ha un'azione ipoglicemizzante ed è utile in caso di disturbi gastrointestinali

ilGiornale.it

Grazie ai molteplicisia per le aziende sia per i dipendenti, ConservAPP si posiziona nel ... afferma Paolo Zanada HX Circle Manager diUP .Nessuno pensa mai alla liquirizia, così come all'o alla Scutellaria. Sono piante emollienti ... Agiscono anche sul sistema nervoso centrale e potrebbe daredal punto di vista ... Altea: usi, proprietà, benefici e controindicazioni - ilGiornale.it