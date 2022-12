Albino | ribaltamento all’ingresso in galleria | 2 feriti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022). Un’auto si è ribaltata e lunghe code si sono formate mercoledì pomeriggio (21 dicembre) poco dopo le 13 all’altezza dellaPradella, in territorio di. Da chiarire la dinamica dell’incidente, nel quale sono rimaste coinvolte tre persone: una donna di 35 anni e un uomo di 63. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri di Clusone per effettuare i rilievi.