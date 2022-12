Al “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno un Protocollo Terapeutico Assistenziale per i pazienti affetti da emoglobinopatie

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Per Salvatrice Bacco, presidente dell’Associazione Thalassemici del salernitano “Vivere” lo strumento adottato dalla Direzione Generale della Azienda Ospedaliera Universitaria rappresenta un risultato importante e atteso, dopo anni di segnalazioni.– Con deliberazione n. 797 del 7 dicembre scorso, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Sandi Dio e”, Vincenzo D’Amato, ha adottato il(PTA) per le. Un risultato importante e atteso, questo, per ida alterazioni ematologiche che, dopo la soppressione dell’Unità Operativa Semplice dedicata (2016) e ancor più durante l’emergenza Covid, avevano visto ...

BergamoNews.it

Resterà aperto fino a domani, giovedì 22 dicembre, il mercatino di Natale missionario presso l'auditorium diFilippo a Biella con ingresso in Via S.Battista De La Salle. E con l'occasione si potrà anche visitare la mostra su Don Vittorione e Africa Mission Questi gli orari: al pomeriggio dalle ...... alle 16, incontrerà gli operatori e i pazienti ospiti dell' Hospice diCesario di Lecce . Sabato 24 dicembre , vigilia di Natale, si recherà al Polo di oncologia pediatrica 'Paolo II' ... San Giovanni Bianco, 67enne muore travolto da un albero Parla l’arcivescovo Satriano: oggi nella Basilica del santo, insieme cattolici e ortodossi invocheremo la fine delle ostilità in Ucraina. La Veglia presieduta dal cardinale Zuppi ...Gli studenti di sette scuole sul palco per un grande evento di Natale. Le scuole valdarnesi aderenti alla rete M.A.R.T.E si sono esibite ieri pomeriggio al teatro Masaccio di san Giovanni, presentando ...