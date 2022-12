Aisla Pistoia dona a San Jacopo sistema che aiuta malati a comunicare

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – La sezione pistoiese di, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, ha acquistato eto all’Ospedale SandiBrainControl, unancora sperimentale che il reparto di Neurologia impiegherà per analizzare se, utilizzando gli impulsi emessi dal cervello, è effettivamente possibile la comunicazione nei pazienti Sla in stadio avanzato a cui sono rimasti minimi i movimenti residui (pupille, dita, zigomo). “E’ la sfida del futuro – afferma Daniela Morandi, referente di– laddove il puntatore oculare non riesce più a cogliere il segnale. Una speranza per un futuro migliore e che già da oggi può essere sperimentato dai nostri associati. Per questo lo abbiamo fortemente voluto e ringrazio tutti i ...

gonews

"E' la sfida del futuro - afferma Daniela Morandi, referente di- laddove il puntatore oculare non riesce più a cogliere il segnale. Una speranza per un futuro migliore e che già da ...E' il secondo "Brain Control" in dotazione: l'Ospedale pistoiese è l'unico in Italia ad avere due apparecchi di questo tipo. Una tecnica innovativa. Al San Jacopo grazie ad, l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, ai pazienti affetti da Sla, viene consegnato un nuovo "Brain Control", l'ausilio informatico in grado di mettere in comunicazione ... Aisla Pistoia regala all'ospedale un apparecchio per comunicare coi pazienti colpiti da Sla Si chiama "Braincontrol" ed è uno strumento molto sofisticato e avveniristico che permette ai malati di sclerosi laterale amiotrofica (Sla) di poter comunicare con chi gli sta intorno. (ANSA) ...E’ il secondo “Brain Control” in dotazione: l’Ospedale pistoiese è l'unico in Italia ad avere due apparecchi di questo tipo. Una tecnica innovativa. Al ...