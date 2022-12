Afghanistan | le donne sono bandite dalle università

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nuove restrizioni per lein. Dopo aver limitato alleil diritto al lavoro, aver ordinato di indossare abiti dalla testa ai piedi in pubblico e averledai parchi pubblici epalestre, i talebani hanno ora bandito le. Ledell’Nuove restrizioni per

'Siete tutti informati della necessità di attuare immediatamente il citato ordine di sospensione dell'istruzione dellefino a nuovo ordine', si legge in una lettera inviata a tutte le ...Ulteriore stretta all'istruzione dellenell'dei Talebani . Il governo di Kabul ha introdotto il divieto a tempo indeterminato dell'accesso all'Università a tutte leafghane, da tempo già escluse dalla maggior parte ... Afghanistan, i talebani sbarrano le porte delle università alle donne Il ministero dell’Istruzione ha annunciato che, fino a nuovo avviso, le donne non potranno accedere alle università dell’Afghanistan. Il ministero ha inviato una lettera nelle quale ordinava alle ...Le donne in Afghanistan non potranno frequentare le Università. E questo «fino a nuovo ordine». È la nuova stretta dei talebani alla libertà che colpisce il mondo dell’istruzione. «Siete tutti informa ...