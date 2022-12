Afghanistan | i talebani vietano l’università alle donne | i colleghi uomini lasciano l’aula per protesta – Il video

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Alcuni studentidi un’università di medicina di Nangarhar, in, hanno abbandonato le lezioni in segno dicontro il divieto di andare alper leimposto dai. Fuori dalla classe hanno assistito diverse studentesse che hanno accolto il gesto con un applauso ai. Altri studenti hanno continuato lafuori dall’istituto. In, le autorità hanno emesso il divieto per le ragazze a tempo indeterminato e ad annunciarlo è stato il ministero dell’Istruzione superiore con una lettere inviata a tutte le università governative e private del Paese. «Vi informiamo di attuare il citato ordine di sospendere l’istruzione femminile fino a nuovo avviso», si legge ...

L'articolo, ivietano alle ragazze l'accesso all'Università proviene da The Map Report .Un gruppo di ragazze entra in un'università a Kabul per l'ultimo giorno di lezioni dopo la decisione del regime deidi bandire le donne dagli atenei pubblici e privati dell', con effetto immediato. Le studentesse hanno protestato contro la misura, con lo slogan: "Lasciate l'educazione fuori ... Afghanistan, università chiuse per le donne: il nuovo divieto dei talebani (ANSA) - ROMA, 21 DIC - "In Afghanistan milioni di donne condannate all'ignoranza e alla sottomissione, come animali domestici alla catena. L'Italia e l'Europa abbiano il coraggio di rispondere: il ...L'ONU: "DANNOSO PER LE DONNE E PER L'AFGHANISTAN". Martedì anche le Nazioni Unite hanno condannato il veto dei talebani, affermando che è dannoso per il Paese. "Questo è un danno per le donne, ma ...