Afghanistan | i talebani vietano istruzione alle donne

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il regime talebano inaveva promesso di essere moderato, di non voler cambiare troppo il Paese. Forse qualcuno aveva credutoparole dei, ma nel corso del tempo l’immagine della moderazione è stata del tutto disattesa. Dopo l’allontanamento delle ragazze dell’superiore, la scorsa mattinaè stata vietata l’università . All’interno dell’università esistevano già delle importanti limitazioni come corsi separati o il divieto di accedere a facoltà come Ingegneria ed Economia. Per mercoledì 21 dicembre è stata organizzata una protesta nella capitale Kabul, dove si temono violente repressioni. Anche nella giornata di ieri, alla lettura della lettera del ministro dell’, ci sono state piccole manifestazioni, tutte ...

Agenzia ANSA

... secondo un'analisi dell'Unicef diffusa lo scorso agosto, 12 mesi dopo la presa del potere da parte dei. Un lusso che l'non potrebbe certo permettersi. Senza contare che gli ...Inle donne devono rimanere analfabete. Ile vogliono così: sottomesse, chiuse in casa, coperte dal burqa, cancellate dalla società . Ieri l'ennesimo schiaffo. Il governo ha chiuso l'... Afghanistan, i talebani sbarrano le porte delle università alle donne Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Niente università per le donne in Afghanistan. Se all’inizio dell’anno era stato ... Avvenire.it – è ogni giorno più difficile da quando nell’agosto 2021 i talebani hanno conquistato il potere.