Afghanistan | i talebani vietano alle ragazze l’accesso alle università | “Crudele attacco ai diritti”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “La sospensione dei corsi universitari per le donne fino a nuovo ordine è un altrocolpoaspirazioni dellein tutto l’”. Sono queste le parole di Shaheen Chughtai, Direttore regionale per l’Asia di Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita delle bambine e dei bambini e garantire loro un futuro, in seguito all’annuncio da parte deidel divieto per le studentesse di frequentare l’in. “Mentre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riuniva ieri, idelle donne e delleafghane venivano ulteriormente compromessi. Questa decisione insieme alla permanenza del divieto di istruzione ...

Agenzia ANSA

L'articolo, ivietano alle ragazze l'accesso all'Università proviene da The Map Report .Un gruppo di ragazze entra in un'università a Kabul per l'ultimo giorno di lezioni dopo la decisione del regime deidi bandire le donne dagli atenei pubblici e privati dell', con effetto immediato. Le studentesse hanno protestato contro la misura, con lo slogan: "Lasciate l'educazione fuori ... Afghanistan, i talebani sbarrano le porte delle università alle donne La decisione è stata annunciata da un portavoce del governo. I talebani hanno bandito le donne dalle università pubbliche e private dell’Afghanistan con effetto immediato e fino a nuovo ordine. Si… Le ...La onlus lavora in tutto il mondo per contrastrare le discriminazioni e la violenza contro le donne. Nel 2021, dopo la caduta di Teheran in mano ai talebani, si era adoperata per portare fuori dall’Af ...