Afghanistan | i talebani vietano alle donne l' accesso all' Università

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il governo talebano ha vietatol'istruzione universitaria nel paese per un periodo indefinito. Lo ha annunciato il ministero dell'istruzione superiore in una lettera inviata a tutte le ...

Agenzia ANSA

Il divieto di accesso all'istruzione superiore arriva meno di tre mesi dopo che migliaia di donne si erano presentate agli esami di ammissione all'università in tutto l'. Resta da vedere ..., vietata l'istruzione universitaria alle donne Inle autorità talebane hanno emesso un divieto a tempo indeterminato dell'istruzione ... ipromisero di essere più ... Afghanistan, i talebani sbarrano le porte delle università alle donne Il governo talebano ha vietato alle donne l’istruzione universitaria in Afghanistan per un periodo indefinito, ulteriore colpo al diritto all’istruzione e alla libertà delle donne afghane. «Si raccoma ...È solo l’ultima delle restrizioni: a novembre le donne sono state bandite dai parchi, dalle palestre e dagli hammam della capitale ...