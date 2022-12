“A Capodanno ballo anche con Blanco” | Roberto Bolle in diretta giovedì 22 dicembre alle 12 20 con Claudia Rossi e Andrea Conti

Il Fatto Quotidiano

Saranno i 'Baluba Shake', con lo show 'Rumore' (tributo a Raffaella Carrà) e il corpo di'Gran Casinò' con il Dj set con Franco Frassi, ad allietare il 'Gran Galà' dial Casinò di Sanremo. Costituiranno la colonna sonora dell'elegante e divertente festa organizzata per ...... infatti, il cenone diè in programma al Kitsch (ex Nuova Luce) di Finale Emilia (via per Camposanto, 15). In programma, cena animata e dopocena fatto di musica, canzoni efino al ... “A Capodanno ballo anche con Blanco”, Roberto Bolle in diretta giovedì 22 dicembre alle 12 Domenica 1 gennaio 2023 alle ore 19.30, nella bella cornice ricca di memorie e di spettacolo del teatro Politeama di Napoli, in Via Monte di Dio 80, torna l'atteso appuntamento con il Concerto di ...Domenica 1 gennaio 2023 alle ore 19.3 in Via Monte di Dio 80, torna l'atteso appuntamento con il Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti, che giunge quest'anno alla sua 27ª Edizione. Dir ...