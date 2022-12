La Gazzetta dello Sport

La torta dei, di cui oltre 272 sono andati alle federazioni sportive, è stata decisa sulla base di un criterio principale, il 60% è stato erogato in base ai risultati sportivi, il 30% per ...In totale verranno distribuitie 238 mila euro allo sport italiano con una crescita, rispetto allo scorso anno, di 15, il 2,5% in più. Per procedere alla ripartizione sono stati ... 295 milioni alle Federazioni sportive: ecco come saranno distribuiti Il ministro dello Sport Abodi: “Ora elaboriamo nuovo modello”. Il presidente-a.d. di Sport e Salute Cozzoli: “Nessuno penalizzato, riconosciuti sforzi dello sport”. Furibondo Petrucci, n°1 Federbasket ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...