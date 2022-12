2023 | le scelte più costose

Leggi su panorama

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Mes, riforma del reddito di cittadinanza, inflazione, Pnrr e Manovra. Sono urgenti i provvedimenti che ne sterilizzino gli effetti. E, ancora, tra acciaio, compagnia di bandiera e banca pubblica sono aperte le grandi partite industriali, finanziarie e infrastrutturali. Per il governo di Giorgia Meloni il primo sarà anche l’anno delle decisioni difficili. Anno nuovo, problemi vecchi. Ma non solo. Il cammino dell’Italia nelnon è lastricato solo di dilemmi antichi, come se e quando piazzare a qualcuno il Monte dei Paschi di Siena o risolvere una volta per tutte il pasticcio dell’ex Ilva di Taranto. Per non parlare della privatizzazione dell’ex Alitalia. Ci sono anche grane più fresche, come il fatto che siamo l’unica nazione Ue a non aver dato il via libera al Mes (Meccanismo europeo di stabilità), il fondo salva-Stati che odora tanto di Troika e austerità alla ...