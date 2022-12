20 Dicembre 2022 – Nancy Pelosi costretta a richiamare alla presenza i parlamentari Usa per Zelensky

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La presidente della Camera americanaha scritto a tutti i deputati di essere fisicamente presentisessione di domani per un focus molto speciale sulla democrazia”. A riferirlo Axios. L’invito della speaker è la conferma dell’arrivo al Congresso del presidente ucraino Volodymyr. Verrò anche discusso “un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev che include anche i missili Patriot“. Un ex poliziotto in Texas è stato condannato a quasi dodici anni di carcere per aver ucciso, nel 2019, una donna afroamericana. La donna si trovava in casa a giocare con il nipote di otto anni. La Banca Mondiale ha annunciato un nuovo pacchetto di finanziamenti a favore dell’Ucraina. La Banca Mondiale fornirà un finanziamento aggiuntivo di 500 milioni di dollari. Il segretario generale del ministero degli Esteri ...

Adnkronos

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 21, il presidente ucraino è atterrato alla base militare di Joint Base Andrew, non lontano da Washington . A riportarlo era stata Cbs secondo cui dopo ...AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 21"Una manovra fatta di tagli alle pensioni, alla sanità e all'istruzione. Contro i più deboli e più fragili. Per noi nonostante i miglioramenti rimane una manovra iniqua" Così Debora ... Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 20 dicembre 2022 Al via il "PESCATORE FEST" domani - giovedì 22 dicembre per decantare il mare in un territorio che lo ha sempre inciso sulla sabbia e lo ha sempre fotografato: Isola delle Femmine. L'identificazione d ...Palermo 21 dicembre 2022 – ”La riforma del reddito di cittadinanza che si sta delineando in queste ore a Roma è assolutamente inaccettabile, va sicuramente rivista per non assestare un colpo che risch ...