18app diventa Carta Cultura e del Merito | due bonus da 500 euro per i giovani in base ai voti a scuola e al reddito

Leggi su open.online

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Alla fine è arrivato in nottata il via libera della Commissione Bilancio della Camera al restyling di App18. Ilper i 18enni da spendere in prodottili raddoppia. E si trasforma in due nuovibasati suie sultramite Isee. L’emendamento del governo Meloni prevede che per i maggiorenni arrivino una “della”, per i residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari con Isee fino a 35mila, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento di 18 anni. E una “del” per chi si è diplomato con 100 centesimi. I duevalgono 500ciascuno ...