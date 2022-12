Zuppa di Porro 20 dicembre 2022

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 20 dicembre 2022)di. manovra verso la Fiducia, sai che novità. Il meccanismo studiato per i mutui a tasso variabile. Le plusvalenze per i cassettisti secondo Mf. Gas arriva il tetto: si tratta di una sòla. Tabarelli magistrale sulla Stampa. E galbiati spiega la differenza con quello del petrolio su Repubblica. Ma perchè lo chiamiamo Qatargate, ha ragione Tony che mi ha ricordato come uil Watergate si chiamava così dall’Hotel. Il Sole batte e botte su Visentini. Conte contro Renzi ma non D’Alema. Avevo sottovalutato Rocca, candidato cdx nel Lazio, ma dopo che repubblica ricorda sua condanna per spaccio, mi sta più simpatico. Trump incrimniato. Musk spodestato. La Ue contro Meta. Vecchi direttore del Tempo contro i fattisti: io lo conosco. Formigli e lo sputtanamento di Fan pace che nessuno, se non Sallusti, ricorda. Orsini che ...