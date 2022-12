Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 20 dicembre 2022

(Di martedì 20 dicembre 2022) Questa sera, martedì 20, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 20, di? Scopriamoli insieme.Nel corsoserata, alla luceprima manovra del governo di Giorgia Meloni, ampio spazio sarà dedicato al Reddito di cittadinanza, ridotto da otto a sette dei mesi per gli occupabili nel 2023. Un focus, inoltre, sulle ultime notizie ...

Mediaset Infinity

... The Net - Gioco di squadra (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2 Cartabianca (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rai 3(talk show, politica, attualità), in onda ...Nelladella taverna, la venditrice di castagne, il villano nobile che suona un mandolino in ... la gonna in seta verde e sopra un grembiule in tela, uno scialle sulle spalle e un fazzoletto ... Zona Bianca, anticipazioni: reddito di cittadinanza e Qatargate “Cartabianca”, questa sera alle 21.20 su Rai 3 il nuovo appuntamento con il talk show di approfondimento politico, condotto da Bianca Berlinguer."Zona Bianca", questa sera alle 21.25 su Rete 4 una nuova puntata condotta da Giuseppe Brindisi. Nel corso della serata, alla luce della prima manovra del governo di Giorgia Meloni, ampio spazio sarà ...