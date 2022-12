Zecchino d’Oro 2022 | scopriamo i dettagli

(Di martedì 20 dicembre 2022) Lo “” andrà in onda su Rai1 giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre alle ore 17.05 e sabato 24 dicembre alle ore 17. Dopo il successo dello scorso anno, tornano alla conduzione delle prime due puntate Francesca Fialdini e Paolo Conticini. “”: la puntata finale sarà condotta da Carlo Conti Carlo Conti condurrà l’ultima puntata dello “”. Chi sarà presente durante lo “”? Gli youtuber Ninna e Matti Cristina D’Avena il Grande Mago Alessandro Politi Gli immancabili Buffycats della serie “44 gatti” Ospiti della prima puntata Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica Giorgio Minisini, atleta nuoto ...

Sul palco dello2022 ci sono anche gli youtuber Ninna e Matti: tutto quello che c'è da sapere su di loro. Toscani, duo nella vita reale e in quella professionale, Ninna e Matti sono una delle coppie ...Dalloalle scene di grandi film americani: tutto quello che c'è da sapere sull'attrice Emily Meade. A soli sette anni Emily Meade è volata fino in Italia per partecipare allo. ... Zecchino d'Oro, le canzoni e cosa sapere sull'edizione 2022