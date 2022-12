WWE | Per Triple H il ritorno di Bronson Reed era una priorità

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nell’episodio di Raw andato in onda la scorsa notte,ha fatto il suonella compagnia dopo essere stato licenziato lo scorso anno: il wrestler, pur avendo avuto un buon impatto in quel di NXT, non era riuscito a impressionare Vince McMahon, che lo aveva lasciato andare senza troppi rimorsi. Con il nuovo corso all’interno della WWE però,è stato visto come un wrestler da riassumere il prima possibile, infatti già da novembre si parlava di un possibilea Stamford. Gli ultimi report Grazie a Sean Ross Sapp di Fightful, si è saputo cheH reputava unaildell’ex NJPW in WWE:“Ci è stato detto che la NJPW voleva trattenereed era convinta che alla fine sarebbe rimasto. ...

Spazio Wrestling

... mentre gli altri 4 sono classici storici disponibili in esclusivagli utenti Premium. Ricordiamo inoltre che uno dei titoli precedentemente svelati, ovvero2K22 , non è ancora disponibile ...Dragon Ball The Breakers,2K22, e Assassin's Creed: Valhalla sono disponibili questo fine settimanai membri Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, da oggi 16 dicembre fino a domenica 18 ... WWE: Rivelati quelli che potrebbero essere i piani per Brock Lesnar alla Royal Rumble *RUMOR* Tribute to the Troops sembra essere stato un vero disastro, con l'edizione del 2022 che ha fatto segnare gli ascolti più bassi di sempre per questo show.Dopo aver visto Mandy Rose essere licenziata per i contenuti del suo portale per soli adulti, arriva il supporto di una leggenda WWE ...