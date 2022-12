WWE | Per SmackDown continua il trend positivo negli ascolti

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 20 dicembre 2022) Lo scorso venerdì notte è andata in onda su FOX la puntata settimanale di Friday Night, la puntata per quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di 2.191.000 e un rating nella fascia demografica di 0.52.solidi Lo show blusettimana dopo settimane a confermarsi su ottimi numeri per quanto riguarda glied è costantemente sopra i 2 milioni di spettatori. WWE, Friday on Fox (8-10pm):2,191,000 viewersP18-49 rating: 0.52AEW Rampage, Friday on TNT (10-11pm):464,000 viewersP18-49 rating: 0.15Expect ranking info later from Showbuzz pic.twitter.com/K0SMR08Kvh— Brandon Thurston (@BrandonThurston) December 19, 2022