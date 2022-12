WWE | I fan sono scontenti di un possibile ritorno di Eva Marie

(Di martedì 20 dicembre 2022) La prima run di Evasotto Vince McMahon è stata un buco nell’acqua, ma almeno lei è stata presente a Total Divas. La trentottenne superstar ha combattuto prima in NXT e successivamente nel main roster, ma non è riuscita a farsi valere sul ring. In una sua recente pubblicazione su Twitter, Evasembrerebbe prossima ad unin WWE, stavolta sotto il regime di Triple H, ma i fan non sembrerebbero entusiasti per il suo. Evaè tornata in WWE a giugno del 2021, ma il suo contratto è terminato prima della fine dell’anno. Da quando Triple H ha preso il comando, ha già riportato diverse superstar che erano state lasciate andare sotto Vince McMahon. Anche Bronson Reed ha fatto il suoin WWE. Successivamente, Sean Sapp ...

Spazio Wrestling

Dallaalla New Japan, si delinea il futuro di Sasha Banks Sasha Banks aveva già stuzzicato ialcuni mesi fa con un post criptico su Instagram in cui anticipava un possibile scontro con KAIRI (...E non potevamo aspettare per motivi finanziari , perché Acclaim aveva perso la licenza per la, ... e quel ragazzo, Kevin Gill, che lavorava lì ed era un grandedella ECW." ECW Hardcore ... WWE: CM Punk è un fan di Roman Reigns, ecco la prova *VIDEO* Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Da qualche mese va ormai avanti il feud tra The Miz e Dexter Lumis. Inizialmente il tenebroso ex NXT era stato "assoldato" dall'A-Lister per fare finta di attaccarlo per aumentare il sostegno dei fan ...