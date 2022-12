World Tennis League 2022 | Zverev batte Djokovic | vittoria degli Hawks sui Falcons

(Di martedì 20 dicembre 2022) La giornata odierna della, torneo di esibizione misto in corso negli Emirati, si è chiusa con ladi Alexandersu Novak. Il tedesco ha infatti battuto il serbo con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e otto minuti di partita, al termine di un match che ha vistorimontare il break subito in apertura di partita sfruttando anche uninsolitamente falloso al servizio con quattro break subiti nell’arco di tutto l’incontro. Ladi “Sasha” è valsa anche laper il Teamsul Team. Negli incontri precedenti infatti la squadra diaveva vinto il doppio misto, ...

