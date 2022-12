Wolverine | Marvel ha “maneggiato le timeline” per il suo ritorno in Deadpool 3

(Di martedì 20 dicembre 2022)ha “le” per consentire ildiin3, parola di Hugh Jackman. Tra poco meno di due anni, l’amato attore farà finalmente il suo debutto nelCinematic Universe grazie a3, film in cui apparirà al fianco di Ryan Reynolds. Anche se Hugh Jackman stesso ha giurato di non riprendere l’iconico X-Men dopo l’uscita di Logan, l’attore ha dichiarato in una recente intervista che il multiverso dellaè uno dei motivi principali per cui ha scelto di tornare. Come riportato da Comic Book, Hugh Jackman ha dichiarato: “Grazie alle capacità delladi maneggiare le linee temporali, ora possiamo tornare indietro nel tempo. Sapete, questa è scienza, quindi non ...

ScreenWorld

...durante le interviste che la preparazione per il musical è stata persino superiore a quella per Logan " The. L'attore australiano tornerà a vestire i panni del mutante dellanel ...... Deadpool se la gode un sacco a prendere in giro gli altri film dei supereroi con una fucina di frecciatine verso i suoi compari mutanti come, gli altri eroi dellae soprattutto gli "... Wolverine, Marvel ha “maneggiato le timeline” per il suo ritorno in ... Hugh Jackman ha rivelato che il multiverso e i viaggi nel tempo all'interno del mondo Marvel hanno rappresentato uno dei motivi che lo hanno spinto a tornare nei panni di Wolverine.Hugh Jackman ha spiegato che il suo ritorno come Wolverine in Deadpool 3 sarà possibile grazie all'esistenza del Multiverso Marvel. Ecco le sue parole.