William lascia Londra e va da solo al matrimonio della sua storica ex fidanzata | “Kate Middleton è gelosa | ecco perché non è andata”

(Di martedì 20 dicembre 2022) Più che un, un club degli ex. Mentre il mondo faceva i conti con le dichiarazioni shock emerse dalle ultime puntatedocu-serie Netflix Harry & Meghan, il principevaper spostarsi nel Gloucestershire e presenziare aldi George Gemmell e Rose Farquhar. Due nomi che in Italia dicono poco al grande pubblico e che in Grand Bretagna hanno riempito le pagine dei tabloid: lui è infatti il figliastro del defunto magnate delle Barbados Sir Charless, mentre lei è molto nota alle cronache rosa per essere stata la primadel principe. Un fidanzamento tardo adolescenziale, che risale al 2000, ma comunque considerato serio, trasformatosi poi in un’amicizia di lunga data tanto che la ragazza, ...

