Wijnaldum | oggi il primo allenamento con il gruppo | applausi della Roma

Corriere dello Sport

INVIATO AD ALBUFEIRA - Un lungo applauso ha introdotto Giniin campo per l'allenamento di. Tutti i compagni di squadra presenti allo stadio Municipal di Albufeira e lo staff di Mourinho hanno voluto dare il bentornato all'olandese cheha ......diInter, le ultime sulle condizioni di Brozovic Sinisa Mihajlovic stavolta non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia col brutto male che lo ha tormentato negli ultimi anni, eil ... Wijnaldum, oggi il primo allenamento con il gruppo: applausi del gruppo Ad Albufeira, il centrocampista olandese si è allenato per la prima volta con la squadra da fine agosto Gini #Wijnaldum oggi sta svolgendo per la prima volta l’allenamento con il gruppo! @CorSport ...Wijnaldum prepara il grande rientro Un’auto del Sao Rafael Atletico ieri pomeriggio scendeva lungo Rua de Sacadura Cabral. Un gruppo di ragazzi del posto sfrecciavano con le loro biciclette dietro all ...