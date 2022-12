Waze | in arrivo lo split screen su Android Auto

Cronaca Oggi Quotidiano

2 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo FONTE Notizie Relazionate Android 13 Articolo Google Firmware Android, prima volta su Android Automotive: si parte da due Renault 33 06 Dicembre ...ROMA " Traffico inper le feste: le rivelazioni e i consigli dell'app, alleata di ben 150 milioni di automobilisti in tutto il mondo. Secondo due recenti ricerche condotte dall'app, l'auto si conferma come ... Traffico in arrivo per le feste, le rivelazioni e i consigli dell'app Waze Google Maps e Waze saranno sviluppate e gestite da un unico team di lavoro, lo riporta il Wall Street Journal secondo cui Alphabet avrebbe deciso di unire gli sforzi dei due gruppi per semplificare le ...L'app Waze è stata integrata sui sistemi multimediali della Renault Austral e della Megane E-Tech Electric, ma in futuro arriverà anche su altri modelli ...